DGH Kleinsteinhausen : Böse Überraschung unter dem Dach

Kleinsteinhausen Ein bisher verborgen gebliebener Schaden verteuert die Sanierung des Dorfgemschaftshauses in Kleinsteinhausen.

Wer alte Bausubstanz saniert, ist vor Überraschungen nicht sicher. Eine Binsenweisheit. Erfahrungen, welche in der Vergangenheit schon viele Bauherren machten und weiterhin machen werden. Dieser Kreis wird jetzt mit der Ortsgemeinde Kleinsteinhausen erweitert. Sie saniert das unter Denkmalschutz stehende Dorfgemeinschaftshaus. Einst Dorfschule, doch seit der baulichen Umgestaltung im Innern und der in unmittelbarer Nachbarschaft errichteten Bürgerhalle ein pulsierender Bürgertreff. Unvorhergesehene Arbeiten lassen jetzt die Sanierungskosten steigen.

„Die Ratsmitglieder müssen informiert sein, Transparenz in der kommunalen Arbeit ist wichtig. Wie stehen alle hinter der Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses, überhaupt kein Thema. Wenn sich an der Baustelle Mehrkosten ergeben, dann müssen wir darüber reden und nach Lösungen suchen“, sagte Ortsbürgermeisterin Martina Wagner, als Dorfplaner Jürgen Wolf aus Kaiserslautern die Bauherrin jetzt mit einer weniger erfreulichen Botschaft die Bauherrin. Derweil mit großer Handwerkskunst die Steinmetze an Fenster und Gesimsen ihre Arbeiten verrichten, gab es jetzt eine weniger erfreuliche Feststellung beim Dachgebälk. Jürgen Wolf: „Durch Regenwasser haben die Balken und auch Sparren am Dachstuhl Schaden genommen. Es wäre nicht vertretbar, bei den jetzigen Sanierungsarbeiten einfach darüber hinwegzugehen. Als verantwortlicher Bauleiter und Berater der Bauherrin muss ich Meldung machen und aufzeigen, welche Veränderungen unbedingt notwendig sind.“