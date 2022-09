Rat Kleinsteinhausen : Viel Ärger mit der DGH-Sanierung

Kleinsteinhausen Außerdem hat der Rat Kleinsteinhausen Gebührenerhöhungen nur widerwillig befürwortet.

Das unter Denkmalschutz stehende Dorfgemeinschaftshaus von Kleinsteinhausen ist ein Sanierungsfall. Seit dem Frühjahr 2020 wird am Beheben von baulichen Mängel gearbeitet. Mehr als eine halbe Million Euro sind für die Sanierung bereits ausgegeben worden. Zu den optischen Mängeln gesellten sich solche, die erst mit der Schadensbeseitigung sichtbar wurden. Ganz typisch für Fälle, wo alte Bausubstanz wieder auf Vordermann gebracht wird. Jetzt soll das Land weitere Finanzhilfe gewähren.

„Wer Geld ausgeben will und weiß nicht wie – der kaufe alte Häuser und saniere sie!“ Eine Volksweisheit, mit der sich jetzt auch die Mitglieder des Ortsgemeinderates Kleinsteinhausen herumzuschlagen haben. Nur, das fast 200 Jahre alte Dorfgemeinschaftshaus, einst Dorfschule und seit vielen Jahren unter Denkmalschutz stehend weil dorfbildprägend, haben sie nicht käuflich erworben, es gehört vielmehr von allem Anfang an zum Gemeindebesitz. Maroder Glockenturm, kaputtes Dach, schlechte Eingangstreppe – Baustellen gab es beim Sanierungsfall viele.

Gleiches gilt für die Sandsteintreppe beim Haupteingang, wo jetzt mit betonierten Wangenteilen bei der Treppe ein Grundgerüst erstellt wird und die Sandsteinverkleidung dem späteren Betrachter das altbekannte Bild vermittelt. Überraschungen gab es jede Menge, solche auch, die sich beim Kostenanfall einschlichen. Eine Sisyphusaufgabe für die Verwaltung, die Kosten den einzelnen Bauabschnitten zuzuordnen, wie das die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier forderte, um weitere Mittel zur Nachfinanzierung zu gewähren. Doch das ist jetzt mit großer Kraftanstrengung geschafft, weitere Förderanträge gestellt.

Der Haussockel ist schon abgespritzt, die alten Treppenstufen beseitigt. Mit frischem Geld sollen die neuen Treppenwangen betoniert und mit Sandsteinen verkleidet werden. Gleiches gilt für den Sockel. Auch für die Arbeiten im Jugendraum, der im Keller liegt, sind die Weichen auf Abschluss gestellt. Weil Fördergelder fließen, darf aber nicht mit der Ausführung begonnen werden, bevor der Förderbescheid vorliegt. Ortsgemeinde und Verwaltung warten jetzt darauf, das positive Post von der ADD in Trier kommt. Um nicht weiter in Zeitverzug zu kommen, wurde die ausgeschriebenen Arbeiten schon einmal vergeben. Die Sandsteinarbeiten sind an das Unternehmen Maurer und Klinkner aus Landsweiler-Reden zum Angebotspreis von rund 20 000 Euro vergeben worden. Vom gleichen Unternehmen sind bereits Arbeiten beim „Kapellchen“ zur vollen Zufriedenheit der Ortsgemeinde erledigt worden.