Ortsgemeinderat Bechhofen : Sanierung beginnt noch im März

Bechhofen In Bechhofen soll in zwei Bauabschnitten die Germannstraße auf Vordermann gebracht werden.

Der Ausbau der Germannstraße im Ort ist in diesem Jahr ein Schwerpunkt des fortlaufenden Ausbauprogramms in Bechhofen. Neben der Großbaustelle in der Lambsborner Straße wird es deshalb bei der protestantischen Kirche in der Dorfmitte eine Baustelle geben. Damit die Beitragszahler des Ortes nicht über Gebühr belastet werden, soll die Germannstraße in zwei Bauabschnitten erneuert werden. Wie Ortsbürgermeister Paul Sefrin im Gespräch mit unserer Zeitung versicherte, soll es noch im ersten Jahresquartal mit den eigentlichen Arbeiten losgehen.