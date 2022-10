Wiesbach : Kleine Lösung für die Dorfmitte

Mit geringem Kostenaufwand will Wiesbach die Ortsmitte bei der katholischen Dorfkirche gestalten. Weil es am nötigen Kleingeld fehlt, wird so viel wie möglich in Eigenleistung erledigt. Foto: Norbert Schwarz

Wiesbach Aus Kostengründen wurde in Wiesbach bescheidener geplant und gemeinsam gewerkelt.

Einen Dorfplatz mit vielfältiger Nutzung, offenem Gewässerlauf und ähnlichen Dingen hätte es unter Umständen in Wiesbach nahe der katholischen Kirche in der Ortsmitte werden können. Doch diese Idee lässt sich aus Kostengründen im Augenblick nicht realisieren. Jetzt backen Ortsbürgermeister Klaus Buchmann und die Ratsmitglieder kleinere Brötchen. Der Wasserlauf bleibt weiterhin eingezwängt unterirdisch, lädt nicht wie vorgesehen die Dorfjugend zum Spielen am sanft dahin plätschernden Gewässer ein. Eine Rutsche sorgt dafür für Kinderfreude. Sitzgelegenheiten sollen zum Verweilen einladen. Mangels Geld ist Eigenleistung einmal mehr angesagt. „Hätten wir als Kommune das notwendige Kleingeld, dann stünde es mit dem Dorfbild unseres Ortes mit Sicherheit anders. Doch wir jammern nicht, machen aus dem Möglichen das Beste und haben trotz Arbeitsschweiß viel Freude am Werkeln in eigener Sache!“ Das sagt Klaus Buchmann, schon längere Zeit Ortsbürgermeister der finanziell nicht auf Rosen gebetteten Ortschaft.