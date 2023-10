Rimschweiler Neue Verkehrszählung geplant

Der Ausbau der Bayernstraße nur kurzfristig in Frage stehend. Jetzt ist sicher, kommendes Jahr soll mit dem Ausbau der Anliegerstraße begonnen werden. Ortsvorsteher Klaus Fuhrmann erinnerte in diesem Zusammenhang an die enorme Kostensteigerungen im Baugewerbe letztes Jahr. Der Straßenbau sei davon gleichfalls betroffen gewesen, weshalb das Stadtbauamt eine mögliche „Streckung des Ausbauprogramms“ wegen der Maßnahmefinanzierung prüfte. Inzwischen habe sich die Kostensituation allerdings entspannt, die Baupreise auch im Straßenbau seien wieder normal, so Ortsvorsteher Fuhrmann. Dem Ausbaubeginn im kommenden Jahr für die Bayernstraße stehe somit nichts mehr entgegen. Würde es trotz den gegenwärtigen Prüfungen zu Mehrkosten im ersten Bauabschnitt kommen, dann könnten diese unter Umständen im zweiten Bauabschnitt abgedeckt werden. Ortsvorsteher Klaus Fuhrmann: „Der zweite Bauabschnitt ist bedeutet geringer, da könnten Mehrkosten aus dem ersten Bauabschnitt notfalls aufgefangen werden. Die Ausbaupläne sind im Ortsbeirat bereits zur Kenntnis genommen worden.