Kripo ermittelt Zweites großes Heuballen-Feuer am selben Ort – Brandstiftung?

Am Sonntag um 21.42 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land von der Integrierten Leitstelle Landau zu einem Heuballen-Brand nach Contwig, im Bereich einer Freifläche an der Kreisstraße 74 Richtung Oberauerbach alarmiert. Dort waren 90 Heuballen in Brand geraten, berichtet die Feuerwehr, die Polizei schätzt etwa 80.