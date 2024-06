Seit Jahren diskutiert Riedelberg will Kita-Erweiterung angehen

Um die bestmöglich Lösung bei der Kindertagesstätte, die in der früheren Dorfschule eine Bleibe hat, wird seit Jahren gerungen. Dem Beispiel der meisten Ortschaften von Zweibrücken-Land folgend, trat auch Riedelberg die Personalhoheit an die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land ab. Geblieben ist jedoch die Zuständigkeit bei der räumlichen Ausstattung und hier soll jetzt etwas passieren. Christian Schwarz: „Es gibt vor Ort ein neues Team, sehr engagierte Kräfte und die Planungen für die Erweiterung der Kindertagesstätte sind nach meiner Erfahrung so gut wie abgeschlossen. Wir rechnen mit Kosten von fast einer halben Million Euro und werden dazu eine Förderung von 40 Prozent des Landkreises bekommen. Was dann noch für die Ortsgemeinde bleibt, können wir ohne Kredite finanzieren!“