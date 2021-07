11 der Fälle in der Westpfalz : Razzia gegen Kindesmissbrauch: 118 Wohnungen durchsucht

Mainz/Kaiserslautern Die Corona-Pandemie, die zunehmende Nutzung von Smartphones und Tablets sowie treffgenauere Maschinen in den USA: Die Zahl der bekanntgewordenen Fälle von Kindesmissbrauch und die Verbreitung von Fotos solcher Straftaten in Rheinland-Pfalz nimmt deutlich zu.

Einsatzkräfte der fünf rheinland-pfälzischen Polizeipräsidien haben im Kampf gegen Kindesmissbrauch und die Verbreitung von Bildern mit solchen Straftaten 118 Wohnungen durchsucht. Rund 700 Datenträger Handys, Laptops, Festplatten, USB-Sticks und andere Speichermedien wurden sichergestellt, wie Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Mittwoch in Mainz sagte.

Von den 118 durchsuchten Wohnungen liegen 38 im Einsatzgebiet des Polizeipräsidiums Mainz, 26 gehören zum Polizeipräsidium Rheinpfalz, 22 in den Raum Trier, 21 in die Region Koblenz und 11 in das Einzugsgebiet Westpfalz.

Kindesmissbrauch und die Verbreitung von Abbildungen sexuellen Missbrauchs von Kindern steigen nach der Polizeilichen Kriminalstatistik deutlich. Im ersten Halbjahr 2021 seien bereits 318 Fälle sexuellen Missbrauchs von Jungen und Mädchen registriert worden (plus 3,6 Prozent). Bei der Verbreitung der Abbildungen solcher Straftaten betrug das Plus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast 86 Prozent – auf 871 Taten.

Die Meldungen solcher Fälle aus den USA seien explosionsartig gestiegen, sagte Kunz. „Die Maschinen arbeiten weitgehend treffsicher.“ Die Provider hätten zudem ihre Mechanismen verfeinert und fänden mehr. Von Februar 2022 an gelte diese Meldepflicht auch für deutsche Provider – ans Bundeskriminalamt. Kunz rechnet dann mit täglich 30 neuen Fällen allein in Rheinland-Pfalz.

Die zunehmende Nutzung von Smartphones und anderen internetfähigen Endgeräten nannte Lewentz als einen weiteren Grund für den Anstieg. Dazu komme die Corona-Pandemie als „zusätzlicher Risikofaktor“, sagte Kunz. Die Zeit, die Jungen und Mädchen unabhängig von der Schule im Internet verbringen, sei im Lockdown und in Zeiten von Homeschooling deutlich gestiegen. Damit aber etwa auch das Cybergrooming, bei dem Täter etwa in Chats Kontakt zu Kindern und Jugendlichen suchen.

Im ersten Halbjahr seien bereits 1901 Strafanzeigen wegen des Missbrauchs von Kindern und der Verbreitung entsprechender Bilder eingegangen, so Füssel. In mehr als einem Viertel der Fälle habe es Durchsuchungen gegeben, wobei die Polizei in 90 Prozent fündig geworden sei. Gegen 1375 Tatverdächtige werde ermittelt, drei seien deshalb in U-Haft und gegen einen ein Haftbefehl vollstreckt worden.