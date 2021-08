RFV Bundenbacherhöhe : Spaß und Spannung mit Pferden im September hoffentlich erlaubt

Kleinbundenbach Der RFV Bundenbacherhöhe ist zuversichtlich, dass sein 2020 ausgefallener Orientierungs-Ritt im September stattfinden kann. Anmelden kann man sich jedenfalls schon.

(cvw) Wie so vieles, konnte auch der traditionsreiche Orientierungs-Ritt, zu dem der RFV Bundenbacherhöhe im vergangenen Jahr zum 17. Mal eingeladen hätte, pandemiebeding nicht durchgeführt werden. Doch in diesem Jahr stehen die Vorzeichen etwas anders, so dass Initiatorin und Organisatorin, Gabi Hahm, guter Hoffnung ist, den Reitern und Pferden aus nah und fern erneut einen genussvollen, spannenden Ritt ermöglichen zu können.