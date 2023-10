Hornbach-Renaturierung So naturnah wie möglich

Genau das ist es, was die SGD seit zwei Jahren am Unteren Hornbachstaden zwischen Autobahnbrücke und Lanzstraße umsetzt. Klar war natürlich: „Wir können den Hornbach hier nicht mäandrierend führen“, so Kempf. Dennoch habe man versucht, einen möglichst naturnahen Lebensraum zu schaffen. So gut es eben an dieser Stelle geht. Dafür wende man das sogenannte Instream River Training an. Entgegen der englischen Bezeichnung sei diese Methode vor 90 Jahren in Österreich entwickelt worden.