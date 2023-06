Dienstältester Bürgermeister Reinhold Hohn wird 75 Jahre alt

Der langjährige Stadtbürgermeister Hermann Conrad und Werner Eschenfelder wurden kommunalpolitische Ziehväter, der Eintritt in die FDP erfolgte zwangsläufig. Es passte dazu auch die Lehre als Großhandelskaufmann in einer Großgärtnerei im Stadtteil Oberauerbach wo der Jubilar 22 Jahre beschäftigt war, bis der Schritt in die Selbstständigkeit erfolgte. Dass ganz am Anfang des kommunalpolitischen Werdegangs ein Losentscheid der langjährigen SPD-Stadtbürgermeisterin Lina Lauer stand, ist längst in Vergessenheit geraten. Allerdings, sie kürte damals Reinhold Hohn zum Bürgermeister von Hornbach.