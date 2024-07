Erste Ratssitzung in Walshausen Harmonischer Wechsel an der Ortsspitze

Reiner Reidenbach tritt in die Fußstapfen von Gunther Veith. Schon bisher war er als Ortsbeigeordneter in die Führungsarbeit eingebunden. Bei der Urwahl am 9. Juni war Reiner Reidenbach einziger Kandidat. Die Akzeptanz seiner Bewerbung ist innerhalb der Walshauser Wählerschaft dennoch enorm hoch gewesen. 90,2 Prozent der Wählerstimmen, das ist das abschließende Wahlergebnis für ihn gewesen. Bei der konstituierenden Sitzung wurde jetzt Benjamin Veith zum ersten Ortsbeigeordneten gewählt. Vanessa Oberer ist weitere Ortsbeigeordnete von Walshausen.