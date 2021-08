Vorschau Ortsgemeinderat Reifenberg : Bauabschnitte neu zuschneiden

Reifenberg Der Reifenberger Bürgermeister verspricht sich davon bessere Umleitungs-Möglichkeiten.

Die werden jetzt auch nochmals die vielen Bestattungsmöglichkeiten auf den Prüfstand nehmen, welche Reifenberg in Gegenwart und Zukunft anbieten will. Eine weitere Steigerung soll es bei den Urnengräbern geben. Statthaft ist schon jetzt eine Urne im normalen Grab beizustellen. Zudem sieht die Satzung das normale, kleine Urnengrab vor. zudem die Beisetzung in der Urnenstele. Weil genügend Fläche vorhanden ist, soll es auch eine Urnenbestattung in einem Rasenfeld geben, wo kein Namensschild auf die Beisetzung einer Urne hinweist. Allenfalls an einer zentralen Stelle, etwa bei dem inzwischen gesetzten Findling auf dem Friedhof. In diese Rasenfläche soll auch eine normale Sargbestattung ohne Hinweise möglich sein. Auch solche Bestattungswünsche würden öfter der Friedhofsverwaltung vorgetragen, so Ortsbürgermeister Pirmin Zimmer.