Mehrkosten bei Baumaßnahmen : Dicke Luft in Wallhalben

Wallhalben Im Ortsgemeinderat gingen die Wogen hoch im Streit bei der Diskussion über ungeklärte Vorgänge in der Zeit des damaligen Bürgermeisters Berthold Martin.

Der Haussegen im Ortsgemeinderat Wallhalben hängt weiterhin schief. Ortsbürgermeisterin Christine Burkhard hat einen schweren Stand. Die erhobenen Vorwürfe richten sich allesamt gegen ihren Amtsvorgänger Berthold Martin, der für die Freien Wähler weiterhin dem Ratsgremium angehört. Dirk Stiwitz (FWG) platzte im mehrstündigen Sitzungsverlauf gar der Kragen und er appellierte an CDU, SPD und Wählergruppe Schäfer, sich doch an den Wählerauftrag zu erinnern und zu einer zukunftsorientierten Zusammenarbeit im Gremium zurückzukehren.

Vorerst jedoch prallen die konträren Auffassungen und Meinungen aufeinander. So beispielsweise bei der Straßenbeleuchtung, die zur katholischen Kirche auf dem Ochsenberg führt. Bei einer Stimmenthaltung war damals noch unter der Bürgermeisteramtszeit von Berthold Martin (FWG) beschlossen worden, dass die Pfalzwerke AG wegen einer besseren Ausleuchtung die örtliche Beleuchtung erweitert. Kosten: runde 7000 Euro. Während der Bauphase dann gab es eine Veränderung, strittig sind nunmehr 1125 Euro. Ortsbürgermeisterin Christine Burkhard hatte die Rechtsauffassung des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz in Mainz eingeholt und jetzt in der Sitzung dessen Rechtsauffassung zum Sachverhalt mitgeteilt. „Mündlicher Auftrag des Ortsbürgermeisters nicht zu beanstanden, weil das in die Prokuraregelung des Ortsbürgermeisters falle.“