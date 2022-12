Verbandsgemeinderat Thaleischweiler-Wallhalben : Küche für Rieschweiler Feuerwehr abgelehnt

Thaleischweiler-Wallhalben Dem Verbandsgemeinderat Thaleischweiler-Wallhalben sind die Kosten für die Anschaffung für die neue Unterkunft zu hoch. Es geht um die Versorgung von 200 Wehrleuten. Nun soll es eine neue Ausschreibung geben – mit gesenkten Standards.

Der günstigste Bieter war die Firma Gastro Service Otterbach mit einem Preis von 25 443 Euro. Verbandsgemeinde-Wehrleiter Harald Borne, gleichzeitig auch Wehrführer in Rieschweiler-Mühlbach, sprach bei seinen Erläuterungen zur vorgesehenen Investition von einer „Einsatzküche“ für 200 und mehr Personen. Darin wolle man künftig die Verpflegung der Einsatzkräfte sichern. Die Küche diene in erster Linie der dazu notwendigen Aufbewahrung von Lebensmitteln. Im Übrigen seien für die Küche des sanierten Feuerwehrhauses Petersberg auch schon 21 000 Euro investiert worden.

Martin Eichert (FWG) sprach sich dessen ungeachtet als Erster vehement dagegen aus, so viel Geld in die Einrichtung des Küchenraums zu stecken. Auch Dietrich Bauer, Sprecher der CDU-Fraktion, sowie sein Stellvertreter Herbert Semmet äußerten sich in diese Richtung.

Was die zweite Fortschreibung betrifft, so geht es um die Einrichtung einer Werbeagentur in einem bestehenden Gebäude des Außenbereichs. Das soll durch die Ortsgemeinde planungsrechtlich ermöglicht werden. Ebenfalls parallel dazu wird die Verbandsgemeinde den Flächennutzungsplan ändern. Alle Planungskosten müssen durch die Grundstückseigentümer getragen werden. Für beide Fortschreibungen werden Angebote bei Planungsbüros eingeholt. Die Vergabe erfolgt dann in einer kommenden Verbandsgemeinderats-Sitzung.