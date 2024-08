Rieschweiler-Mühlbach Roschy einziger SPDler in Ortsspitze

Diese Ausgabe wollte zwar einigen der sieben neuen Ratsmitglieder nicht einleuchten, was aber hauptsächlich damit zusammenhing, dass sie das Gesamtprojekt noch nicht kannten. Ortsbürgermeister Roschy versprach, in der nächsten Sitzung die Planung noch einmal vorzustellen. Was jedoch gar nicht gehe, sei der Vorschlag von Willi Stauch, SPD, das Podest durch die Gemeindearbeiter errichten zu lassen. Vergeben wurde schließlich die strittige Statik einstimmig an den Anbieter.