Ortsgemeinderat Rieschweiler-Mühlbach Rat will Verkehr zur Kita entschärfen

Genauso verhielt es sich beim Beschluss über die Ableitung von Quellwasser in der Sonnenstraße sowie der entsprechenden Auftragserteilung. Schon längere Zeit läuft das Wasser dort vom Hang kommend über den Bürgersteig durch die Gullys in die Kanalisation, was von den Verbandsgemeindewerken nicht erwünscht ist. Zudem kommt es im Winter bei Frost zu Eisbildung. Deshalb soll über eine Strecke von 100 Metern eine Drainageleitung im bergseitigen Gehweg verlegt werden, die an das tieferliegende Regenüberlaufbecken der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben angeschlossen wird. Den Auftrag hierzu vergab der Rat an die Firma Staab aus Schmitshausen, und zwar zum Angebotspreis von 17 200 Euro. Die Arbeit soll schnellstmöglich ausgeführt werden.