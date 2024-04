Ortsgemeinderat Rieschweiler-Mühlbach Fünf Varianten für Kita-Ausbau vorgestellt

Aktuell werden in der Einrichtung 90 Kinder betreut, und zwar in vier Gruppen. In den vergangenen Jahren sei Etliches saniert worden, das heißt baulich gibt es gute Voraussetzungen, so der Planer. Es bestehen jedoch eine Menge Defizite. So weisen die Gruppenräume keine Nebenräume auf. Es fehlen Ruheräume und ein Sozialraum mit Teeküche. Ebenso mangle es an einem Materialraum sowie an Räumen für die Vorschulkinder. Auch fehle ein Raum Lothar für Elterngespräche. Es gibt nur zwei Personal-WCs und es ist kein Behinderten-WC vorhanden.