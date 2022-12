Auch Ratsbeschluss über Kita-Heizung : In Reifenberg sind künftig auch anonyme Bestattungen möglich

Reifenberg Der Ortsgemeinderat hat außerdem den Auftrag für die Kita-Heizungssanierung vergeben. Und auch vorgesorgt, was passiert, wenn die Kindertagesstätte erweitert wird.

Auf Nachfrage erläuterte Ortsbürgermeister Pirmin Zimmer, dass die Heizungssanierung so vorgenommen wird, dass später auch die im Rahmen des An- und Umbaus installierten Module angeschlossen und beheizt werden können.

Auch die Verwaltungsvereinbarung, die zwischen den Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben die gegenseitige Erstattung der Personal- und Sachkosten für Kinder aus anderen Gemeinden in Kindertagesstätten regelt, wurde von allen Ratsmitgliedern befürwortet. Die Praxis der gegenseitigen Kostenerstattung wurde bislang teilweise schon gehandhabt, allerdings ohne eine entsprechende Vereinbarungsgrundlage. Mit dieser wird nun garantiert, dass eine Gemeinde trotz schlechter Haushaltslage nicht für „fremde“ Kinder die Kosten tragen muss – was von der Kommunalaufsicht als freiwillige Aufgabe nicht toleriert würde.

Beschlossen hat der Rat den Forstwirtschaftsplan 2023, obwohl Revierförster Hermann Gries nicht dabei war, weil er keine Einladung zur Sitzung erhalten hatte. Das war von der Verwaltung schlichtweg vergessen worden, so die Auskunft Zimmers. Nach dem vorliegenden Forstplan ist auf der 116 Hektar großen Gemeindewaldfläche ein Einschlag von 690 Festmetern vorgesehen, wovon 538 in den Verkauf gehen sollen. Der damit erzielte Ertrag wird auf 41 000 Euro geschätzt. Der finanzielle Aufwand für die Holzernte liegt bei gut 20 000 Euro. Nach Abzug weiterer anfallender Kosten kommt es zu einem voraussichtlichen Gewinn von 3500 Euro.

Einigkeit herrschte im Rat über neue Bestattungsarten in Reifenberg: Bürgermeister Zimmer verwies auf Veränderungen in der Begräbniskultur. So werde immer mehr nach Bestattungsformen nachgefragt, die den verbliebenen Angehörigen so wenig wie möglich Aufwand hinterlassen. Deshalb hat der Rat in die Friedhofsatzung neue Möglichkeiten aufgenommen. Im Einzelnen geht es um ein anonymes Rasengrabfeld für Urnenreihengrabstätten. Die Kennzeichnung kann mit einer Plakette auf einer gemeinsamen Steintafel erfolgen. Zudem gibt es künftig ein halbanonymes Rasengrabfeld für Erdbestattungen als Tiefengrab für zwei Bestattungen. Gekennzeichnet werden die Grabstellen lediglich mit einer Nummer, also ohne Steintafel. Schließlich richtet die Gemeinde noch Rasenurnenreihen- und Rasenurnengrabwahlstätten, Rasenerdreihen- und Rasenerdwahlgrabstätten ein, wobei die Kennzeichnung mit einer Schrifttafel erfolgt.