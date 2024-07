Neue Ratsperiode in Maßweiler Die Laudatio wird nachgereicht

Dieser gehörte dem Gemeinderat 25 Jahre, also fünf Ratsperioden, an. 20 Jahre lang fungierte er dabei als Beigeordneter, und zwar zehn Jahre unter dem Semmet-Vorgänger Jürgen Herzog, SPD, und ebenso lange unter dem derzeitigen Ortsbürgermeister, und zwar als dessen „rechte Hand“, so der Amtsinhaber. Als solcher habe er stets auch mit für zügige Umsetzungen von Ratsbeschlüssen gesorgt.