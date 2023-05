Großbundenbach Bürgerentscheid über Neubaugebiet kommt

„Unnötig wie einen Kropphals“ findet Ortsbürgermeister Dieter Glahn die Tatsache, dass die Ortsgemeinde zwar den Verwaltungsrechtsstreit in der Sache „Bürgerentscheid zu den Polygonen“ gewonnen hat, jetzt aber doch Gerichts- und Rechtsanwaltskosten der Gegenseite tragen muss. Aus der Gemeindekasse die ohnehin klamm ist, müssen mehr als 3000 Euro aufgewendet werden. „Diese Summe ist ja kein Pappenstiel und das müssen wir aus dem ohnehin defizitären Gemeindehaushalt finanzieren“, so der Ortsbürgermeister, welcher in diesem Zusammenhang vorrechnete, dass dafür zwei Walnussfeste mit einer großen Schar an ehrenamtlichen Helfern zu organisieren seien, um einen Erlös in dieser Höhe zu bekommen. „Mich macht das sauer, ich bin enttäuscht“, stellte Dieter Glahn fest und merkte ergänzend an: „Wir beschäftigen eine ganz Verbandsgemeindeverwaltung mit Großbundenbacher Thematik als würde es sonst keine Probleme auf der Welt geben!“ Um die Übernahme der Gerichts- und Rechtsanwaltskosten kommt die Gemeinde dennoch nicht herum.