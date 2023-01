Ortsgemeinderat tagt Donnerstag : Contwig hadert mit Steuererhöhung

Seit Jahren Baustelle ist der Neubau zur Kita an der Maßweilerstraße in Contwig. In diesem Jahr soll aber alles fertig werden. Foto: Norbert Schwarz

Contwig Die Tarife nicht zu ändern, könnte den Ort über 140 000 Euro im Jahr kosten.

(cos). Derzeit in aller Munde und vielfach an den Stammtischen diskutiert: Das Anheben der Realsteuersätze, also der Steuersätze für Grund- und Gewerbesteuer auf das durchschnittliche Bundesniveau in den 17 Orten der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Am morgigen Donnerstag, 2. Februar, treffen sich einmal mehr die Mitglieder des Contwiger Ortsgemeinderates um 19.30 im Heim der Sportfischer in der Schottenbach, um dort gleichfalls über die Anhebung dieser Steuersätze zu beraten und zu entscheiden.

Dabei steht Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette vor der Entscheidung, welche Empfehlung sie dem Gremium gibt, das in seiner Entscheidung unabhängig ist. „Mit dem Kämmerer der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land Dieter Knecht wie auch mit dem Bürgermeister Björn Bernhard habe ich in dieser speziellen Steuerfrage viele Stunden zusammen gesessen und alle möglichen Rechenbeispiele angestellt. Die Steuersätze anheben oder es auf dem gegenwärtigen Stand belassen, das ist die Kernfrage. Doch ihr schließt sich an, welche steuerlichen Folgen für die Ortsgemeinde zu erwarten sind, wenn es beispielsweise keine Mehrheit für eine Steueranhebung geben würde.“

Ortsbürgermeiserin Brinette, selbst in einem Familienunternehmen agierend: „Steuern anzuheben ist immer unpopulär. Wenn der Weg zur Anhebung aber so gestrickt ist, dass dem entscheidenden Gremium überhaupt kein Spielraum verbleibt, dann ist das schlichtweg unfair.“ Denn, belassen es die Ratsmitglieder von Contwig bei den bisherigen Steuersätzen, werden Umlagen für den Landkreis Südwestpfalz und die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land so gerechnet, als würde die Steuern nach den neuen Sätzen erhoben werden.

Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette: „Das ist schon eine Hausnummer, Kämmerer Knecht hat ein Minus von 141 00 Euro errechnet. In dieser Summe sind aber die Beschränkungen bei Fördervorhaben nicht einmal berücksichtigt!“ Und auf Fördergelder aus Mainz ist auch die Ortsgemeinde Contwig angewiesen. Die Vorhabenliste, die die Ortsbürgermeisterin demnächst mit dem Doppeletat für die Jahre 2023/2024 vorlegen wird, ist für sich schon eine Nummer. Nadine Brinette: „Es gilt, die Arbeiten beim Kindergartenneubau in der Maßweilerstraße endlich abzuschließen, der historische Waschplatz bei der Mühle Maurer soll umgestaltet werden, über den Spielplatz beim Rathaus sind wir uns im Grundsatz einig.“ In der Gutenbrunnenstraße will die Gemeinde rund zehn zusätzliche Parkplätze schaffen. Ganz zu schweigen vom Straßenausbauprogramm, das in der Storchengasse und Bogenstraße seine Fortführung finden soll! Ohne die entsprechenden Fördermittel kann das selbst Contwig nicht leisten.

Bei der Grundsteuer A sind die Auswirkungen nicht wesentlich, denn dort galt schon bisher ein Steuersatz von 330 Prozent. Anheben müssten die Contwiger Ratsmitglieder auf 345 Prozent. Auch bei der Grundsteuer B ist der Sprung keineswegs wie in vielen anderen Ortschaften „gewaltig“, denn auch hier hat Contwig in der Vergangenheit Flagge gezeigt und angehoben, um den Auflagen der Kommunalaufsicht nachzukommen. Im Augenblick gilt der Steuersatz von 395 Prozent, neuer Steuersatz wäre der von 465 Prozent. Für die Gewerbetreibenden ändert sich in Contwig übrigens nichts, denn mit 385 Prozent bei der Gewerbesteuer liegt man jetzt schon über dem geforderten Satz von 380 Prozent.