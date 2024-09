Ortsgemeinderat Bechhofen investiert 1,9 Millionen Euro in Straßenausbau

Groß ist bei der örtlichen Verwaltungsspitze wie dem gesamten Gremium sitzt der Frust darüber, was in den sozialen Medien im Vorfeld zum Thema „Ausbauprogramm“ aufgebauscht worden sei. Mehr noch, ohne Sachgrund, ohne Kenntnis von Fakten im Hinblick auf eine dringend notwendige Ratsentscheidung publiziert worden ist. Einziger positiver Nebeneffekt: Selten konnten Ortsbürgermeister Paul Sefrin und alle Ratsmitglieder mit so viel Sitzungszuhörern bei ihren Zusammenkünften rechnen, wie am Montagabend.