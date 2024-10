Bechhofen/Lambsborn Radweg zwischen Lambsborn und Bechhofen ist fertig

Was vor 30 Jahren als Wunschdenken erschien, dem damaligen Zeitgeist dann doch folgend als Planprojekt auf den Tisch kam, schließlich in die Planungsphase übergeleitet wurde und schließlich wegen der zu erwartenden Baukosten in der Schreibtischschublade des Landesbetriebs Mobilität verschwand, ist nun doch Realität geworden. Allen Unwägbarkeiten zum Trotz, von menschlichen Schicksalsschlägen einmal ganz abgesehen. Für rund 117 000 Euro konnte das Kreis- und Verbandsgemeindegrenzen übergreifende Kommunalprojekt zur vollen Zufriedenheit aller seiner Bestimmung übergeben werden.