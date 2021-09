Feuerwehr löscht Radlader : Brand bei Dietrichingen

Dietrichingen Der Schaden ist vierstellig.

Ein Radlader ist am Samstag gegen zwölf Uhr in Dietrichingen im Bereich Klosterwaldhof in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das Baufahrzeug ab, sicherte die Unfallstelle und band die Betriebsstoffe ab, bis die Straßenmeisterei eintraf. Der Schaden beträgt etwa 5000 Euro, teilt die Verbandsgemeinde-Feuerwehr Zweibrücken-Land weiter mit. Im Einsatz waren die Löscheinheiten aus Dietrichingen, Hornbach, Mauschbach, mit Unterstützung der Feuerwehreinsatzzentrale Zweibrücken-Land. Insgesamt waren 30 Wehrleute mit sechs Fahrzeugen eine Stunde in dem einstündigen Einsatz.