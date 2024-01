Studierende in Rollen von Anklägern, Verteidigern und Richtern Hochschul-Prüfung im Zweibrücker Gerichtssaal

Markenzeichen und gleichzeitig ein Alleinstellungsmerkmal des Studiengangs der Hochschule Kaiserslautern „Wirtschaft und Recht“ ist, dass betriebswirtschaftliche und juristische Inhalte mit internationaler Ausrichtung verbunden werden und die Themen des rechtlichen Schwerpunkts in enger Kooperation mit dem Pfälzischen Oberlandesgericht (OLG) in Zweibrücken gelehrt wird. „Eine solche Kooperation ist in Deutschland einmalig. Wir können den Studierenden mit diesem Studienmodell ein Höchstmaß an einschlägiger Praxiserfahrung bieten, die natürlich für die spätere berufliche Laufbahn sehr von Vorteil ist“, so der Leiter des Studiengangs, Professor Thomas Söbbing.