Prozess vor dem Landgericht Über Brandherde, Darlehen und Agenten

Bei dem Mandanten handelt es sich um einen 38-jährigen Syrer, der 2022 zwei Feuer in Contwig und im März diesen Jahres eines in Pirmasens gelegt haben soll und sich deshalb seit 23. September im Landgericht Zweibrücken wegen schwerer Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung verantworten muss (wir berichteten). Staatsanwalt Patrick Langendörfer warf dem Mann vor, am 21. Juni 2022 im Keller eines Wohnhauses an der Contwiger Hauptstraße ein Feuer gelegt zu haben, das auf eine Garage und auf die Fassade des Gasthauses Bärmann übergegriffen hatte. Sachschaden: 80 000 Euro. Am 1. August 2022 soll er im selben Anwesen eine leere Erdgeschoss-Wohnung angesteckt haben. Worauf das Gebäude völlig ausbrannte und teilweise einstürzte. Sachschaden: 340 000 Euro. Vier Personen, davon ein Feuerwehrmann, erlitten Rauchgasvergiftungen. Und am 24. März soll er in seiner Wohnung in der Pirmasenser Pascalstraße zwei Rauchmelder abmontiert und in der Küche Papier entzündet haben. Zum Glück griffen die Flammen nicht aufs ganze Haus über. Sachschäden hier: rund 5000 Euro.