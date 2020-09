Prozess gegen Ex-Kassierer von VR-Bank : „Das Vier-Augen-Prinzip wurde ausgehebelt“

Pirmasens Vor dem Amtsgericht Pirmasens ist am Donnerstag der Prozess gegen zwei einstige Mitarbeiter der VR-Bank Südwestpfalz Pirmasens-Zweibrücken weitergegangen, die das Kreditinstitut über 16 Jahre hinweg um gut 1,1 Millionen Euro erleichtert haben.

Hätten die vielen Unterschlagungen in der VR-Bank Südwestpfalz Pirmasens-Zweibrücken nicht schon viel früher auffallen können, ja müssen? Zwei Kassierer hatten das Geldinstitut über 16 Jahre hinweg um einen Millionenbetrag erleichtert. Ein heute 69-jähriger Hauptkassierer hatte kurz vor seinem Rentenantritt einem Bankvorstand am 26. Februar 2018 telefonisch gebeichtet, über einen langen Zeitraum hinweg gemeinsam mit einem heute 71-jährigen Kollegen sage und schreibe 1 139 000 Euro unterschlagen zu haben.

Deshalb müssen sich die beiden Männer, die inzwischen im Ruhestand sind, seit vergangenem Donnerstag vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Pirmasens verantworten. Zum Prozessauftakt hatte Oberstaatsanwältin Kristine Goldmann den beiden ehemaligen Bankangestellten gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Betrug vorgeworfen. Demnach sollen sie zwischen 2002 und 2018 insgesamt 1,139 Millionen Euro der Kasse „entnommen“ und den Fehlbetrag unter anderem mit Hilfe von fingierten Geldtransfers über ein Zwischenkonto verschleiert haben. So sei der Eindruck entstanden, die Beträge seien noch in der Kasse der Bank. Als ein jüngerer Kassierer eingestellt wurde, um den älteren, der kurz vor der Rente stand, zu ersetzen und der Schwindel im Zuge der Kassenübernahme aufzufliegen drohte, offenbarte sich der Angestellte. Sein Komplize war zu diesem Zeitpunkt bereits im Ruhestand.

Begünstigt wurden diese Betrügereien offenbar durch „Versäumnisse“ innerhalb der Bank, wie am Donnerstag ein Mitarbeiter des Genossenschaftsverbandes, einer Prüf- und Beratungsgesellschaft, im Zeugenstand sagte. Zwar könne auch er nicht sagen, wo die 1,1 Millionen Euro geblieben sind, jedoch habe er bei der Prüfung des Vorfalls herausgefunden, dass sich die beiden Kassierer ab und an größere Geldbeträge auf ihre Girokonten bei der eigenen Bank überwiesen hatten – in einem Fall 85 000 Euro auf das Konto des heute 71-Jährigen, in einem anderen 350 000 Euro auf das Konto des heute 69-Jährigen. Auch auf Konten von „Drittbanken“ sei Geld geflossen. Wo dieses Geld und der große Rest heute seien, habe er nicht herausfinden können: „1,1 Millionen sind fort.“