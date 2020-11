Hornbach: Videokonferenz und Konzert dagegen abgesagt : Gottesdienst am Buß- und Bettag

Hornbach Informationen der Protestantischen Kirchengemeinde Hornbach-Brenschelbach:

Am Mittwoch, 18. November, findet um 19 Uhr in der Klosterkirche Hornbach ein Buß- und Bettag-Gottesdienst statt, teilt die protestantische Kirchengemeinde mit. Sie bittet um Anmeldung beim Pfarramt, Tel. (0 63 38) 99 30 40, E-Mail pfarramt@evk-hornbach.de. Ab 20 Uhr folgt die Presbyteriumssitzung im Jugendheim Hornbach.

Abgesagt sind dagegen die Videokonferenz am 14. November in der Klosterkirche über „die Arbeitswelt von morgen“, das Benefizkonzert am 20. November um 19 Uhr mit Oliver Kern am Klavier, sowie bis auf Weiteresalle Gruppen und Kreise der Kirchengemeinde. Weitere Infos: www.evk-hornbach.de.