Protestantische Kirche Dellfeld feiert 100. Geburtstag „Zeitloses Wahrzeichen unserer Gemeinde“

„An beiden Ufern des lieblichen Schwarzbaches (...) liegt das Dörfchen Dellfeld. Unzweifelhaft der älteste Zeitgenosse (...) ist der Kirchturm. Sein Geburtsjahr liegt schon über neun Jahrhunderte zurück. Die dicken Mauern deuten darauf hin, dass er nicht nur gottesdienstlichen Zwecken, sondern auch zur Verteidigung bei feindlichem Angriff gedient haben mag. So in doppelter Beziehung ein Reich des Friedens und der Geborgenheit....“ So steht es in Auszügen in der Originalfestschrift „Zur Einweihung der neuerbauten protestantischen Kirche zu Dellfeld“. Dies ist nun bereits 100 Jahre her. Die Grundsteinlegung für das neue Kirchenschiff (am alten denkmalgeschützten Turm) erfolgte nach dem Abriss des vorherigen altersschwachen kleinen Kirchengebäudes am 4. November 1923.