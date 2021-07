Protestantische Gemeinde Contwig-Stambach : Gottesdienst für die ganze Familie

Stambach Der Familiengottesdienst mit den Mitmachliedern in Stambach am Sonntag kam bei Kindern wie Erwachsenen gut an. Und auch aus der Augenzwinker-Geschichte „Jesus macht frei“ konnten alle Generationen etwas lernen.

Er reist ans Wasser, nämlich an den See Genezareth. Dort macht er einfach, was ihm Spaß macht: mit seinem Heiligenschein jonglieren, im See baden oder ganz schnell auf seinem Esel galoppieren. Als er dann ein schlechtes Gewissen bekommt – wie so viele Erwachsene – da er ja in dieser Zeit nur an sich gedacht und gar nichts für die anderen Menschen getan hätte, beruhigt ihn Vater Gott: „Während du Spaß hattest, sind dort, wo du warst, in der Wüste Quellen gesprudelt und die Fischer hatten einen viel besseren Fang. Wenn man gut für sich selbst sorgt, sorgt man damit automatisch auch gut für die Gemeinschaft.“ Am Ende der Geschichte hat Jesus dann wieder Lust auf seine Arbeit und geht „mit frohem Mut“ daran, zu heilen und Wunder zu wirken.