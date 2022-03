Gesunde Ernährung im Kindergarten : „Bert Brokkoli“ und Handschuh-Euter

Die Ernährungspyramide - für Clara Bauch, Ella Katharina Copin, Matteo Ehlert, Sophie Hoffmann und Ariana Karcher und die angehende Erzieherin Saskia Brenner selbst ein Höhepunkt des Ernährungsprojektes. Foto: Norbert Schwarz

Kleinsteinhausen Wie Saskia Brenner den Kindern der Kita in Kleinsteinhausen gesunde Ernährung näher bringen will.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Norbert Schwarz

Saskia Brenner will schon lange Erzieherin werden. Seit ihrem Berufspraktikum in der zehnten Klasse. Jetzt, nach dem Abitur, zwei Jahren an der Berufsfachschule Nikolaus-von-Weis in Landstuhl, mehreren Praktika und jetzt seit fast vier Monaten in der Kita in Kleinsteinhausen steht sie kurz vor der Erfüllung ihres Traumes. Als Projekt hat sie sich das Thema Ernährung vorgenommen.

Clara Bauch, Ella Katharina Copin, Matteo Ehlert, Sophie Hoffmann und Ariana Karcher meldeten sich spontan für eine Mitarbeit. „Die Kleinen stellten sich großartig an, zeigten sich allesamt wissbegierig und vielschichtig interessiert. Dass das Thema gesundes Ernähren dabei auch in den Familien ein Thema ist, kam bei diesem Projekt durchaus zum Anklang, wenn auch auf andere Art und Weise“, erzählt Saskia Brenner.

Für sie ist es deshalb auch schon früh im Projekt ein Aspekt gewesen, zum Abschluss die Eltern einzuladen und diese in besonderer Art und Form teilhaben zu lassen am Geschehen der letzten Monate. Ein Höhepunkt in gewissem Sinn sei es auch gewesen, dass die fünfköpfige Gruppe zusammen mit den Eltern eine Backschürze mit Fingerfarbe und Textstiften nach eigenem Einfallsreichtum gestalten und als kleines Dankeschön und zur Erinnerung mit nach Hause nehmen durften. „Das Ernährungsprojekt bleibt deshalb auch über die aktive Projektzeit bei den Kinder mit Sicherheit in bester Erinnerung“, ist sich die angehende Erzieherin Brenner gewiss.

Die Mitmachenden waren alle im Alter von vier bis sechs Jahren. Obst und Gemüse standen verständlicherweise ganz am Anfang der Projekttage. „Bert Brokkoli“, das knuffige, grüne Plüsch-Maskottchen sollte für die Projektzeit ein unentwegter Begleiter der Kinder werden. Das Wahrnehmungsspiel, zu diesem bekamen die Kleinen eine Augenbinde und musste Gemüse oder Obst am Geruch und durch Ertasten erraten, zählte ebenso dazu wie das Gemüse-Memory, das Saskia Brenner mit den Kindern selbst herstellte, anmalte und letztlich auch mit großer Freude im kleinen Gruppenkreis spielte.

Leckere Brötchen wurden am Ende der Projektzeit gebacken und natürlich bleib auch das Thema Milch dabei nicht außen vor. Dass die Milch von Kühen kommt, ist den Kleinen vom Land gewiss. Wie das jedoch mit dem Melken ist? Um dafür ein Gefühl zu bekommen, wurden Gummihandschuhe mit Wasser gefüllt und quasi als „Euter und Zitzen“ genutzt. Kindgerecht alles für die Kleinen aufzubereiten – eine große Herausforderung, der sich Saskia Brenner in vielen Beispielen stellte. So etwa auch beim Thema Fett, das mit einer großangelegten Fettfleckprobe kindliche Anschaulichkeit vermittelte. Mit einfachem Filterpapier sollten die Kleinen dem „Fettgehalt“ auf die Spur kommen und dabei erfahren, welche Nahrungsmittel viel oder weniger Fett beinhalten

Gern hätte Saskia Brenner mit ihrer Gruppe auch einem Zahnarzt einen Besuch abgestattet, weil das Zähneputzen bei den Kleinen nicht unbedingt zum schönsten Tageserlebnis morgens und abends zählt. Doch wegen Corona ist der direkte Besuch beim Zahnarzt leider nicht möglich gewesen. Aber, es ist Ersatz gefundene worden. Irgendwann stand eine zahnmedizinische Fachangestellte in der Kleinsteinhauser Kindertagesstätte vor der Gruppentür und mit übergroßen Zahnbürsten durften die Kinder das richtige Putzen am Zahnmodell üben. Das Erstellen einer „Ernährungspyramide“ rundete das Ernährungsprojekt bildhaft ab.