Polizeihauptkommissarin Alexandra Grub zu Gast beim Hornbacher Frauenfrühstück Wie man auch im Alter sicher fahren kann

Die Polizeihauptkommissarin führte die verschiedenen körperlichen Malaisen auf, mit denen ältere Menschen zurechtkommen müssen. Da ist das Problemfeld „Sehen“. Sehkraft und Sehschärfe schwinden im Alter, es wird zunehmend schwierig, in der Dämmerung oder bei Dunkelheit etwas schnell genug zu erkennen, zum Beispiel dunkel gekleidete Radfahrer oder Fußgänger. Das Auge benötigt längere Zeit, um sich veränderten Lichtverhältnissen anzupassen, und es wird empfindlich für Lichtreflexe. So können Lichtspiegelungen auf dunklen Straßen den Fahrer irritieren. Die Referentin riet zu einer regelmäßigen augenärztlichen Kontrolle, am besten ein Mal im Jahr. Fahrten in der Dunkelheit sollten, so gut es geht, vermieden werden.