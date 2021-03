Auto beschädigt Haus in Kleinsteinhausen : Unfallflucht vom Bürgersteig

Die Polizeiinspektion Zweibrücken bittet um Zeugenhinweise. Foto: Lutz Fröhlich

Kleinsteinhausen Am Freitag gegen zwölf Uhr befuhr ein Auto die Straße Am Sportplatz in Kleinsteinhausen, berichtet die Polizei. In Höhe des Hauses Nummer 6 geriet der Pkw aus bislang ungeklärten Gründen den Bürgersteig und beschädigte hierbei eine Treppenstufe des Wohnanwesens.