Verkehrskontrollen der Polizei in Zweibrücken und Bechhofen : Mit Alkohol und Drogen am Steuer

Mit Alkohol und Drogen am Steuer

Verkehrskontrollen der Polizei in Zweibrücken und Bechhofen

Zweibrücken/Bechhofen Bei etlichen Verkehrskontrollen hat die Polizei Zweibrücken in der Nacht von Samstag zu Sonntag mehrere berauschte Autofahrer erwischt. Ausfallerscheinungen und Cannabis im Wagen hatte ein 36-Jähriger gegen 23.30 Uhr in der Zweibrücker „Europa Allee“.

Gegen 1.30 Uhr wurden bei einer 35-jährigen Fahrerin in der Zweibrücker Steinhauser Straße 0,72 Promille Atemalkohol festgestellt. Die Mindeststrafe seher 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot vor. Gegen 3.00 Uhr wurde in der Ixheimer Gleiwitzstraße eine 21-jährige Fahrzeugführerin mit sogar 1,67 Promille Atemalkohol aus dem Verkehr gezogen.