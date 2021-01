Beleidigt und brennende Zigarette auf Schulter geschnippt : Jugendliche greifen Zugbegleiter an

Der Hauptbahnhof Zweibrücken. Der Bau der S-Bahn-Strecke nach Homburg verzögert sich. Foto: Lutz Fröhlich Foto: Lutz Fröhlich

Thaleischweiler/Pirmasens Sechs Jugendliche haben am Samstag gegen 22 Uhr auf der Bahnstrecke Zweibrücken–Pirmasens bei Thaleischweiler einen Zugbegleiter beleidigt. Am Bahnhof Pirmasens stieg das Sextett aus, beleidigte weiter und schnippte eine brennende Zigarette auf den Zugbegleiter,. welche ihn an der Schulter traf, jedoch nicht verletzte.

