Angenehmes über Nützlichem Pavillon übers Sammelbecken?

Den Feuchtigkeitsschäden in der Kindertagesstätte ist der Einrichtungsträger nicht allein auf der Spur, sie werden jetzt auch beseitigt. Das Büro Arnold aus Pirmasens holte entsprechende Angebote ein, die Firma Stego aus St. Ingbert erhielt den Auftrag zur Arbeitsausführung. Die Kosten belaufen sich auf rund 24 000 Euro. Enthärtungsanlagen für das Trink- und Brauchwasser in der Kindertagesstätte und dem Dorfgemeinschaftshaus werden eingebaut. Die Gesamtkosten dafür betragen rund 5000 Euro. Im Dorfgemeinschaftshaus ist dafür im Keller noch eine Hebeanlage zu installieren. Schallschutzmaßnahmen sind in der Kindertagesstätte notwendig gewesen. 10 500 Euro rund musste die Ortsgemeinde investieren. Vom Landkreis Südwestpfalz gibt es einen Zuschuss in Höhe von rund 4200 Euro.