Kinder unterwegs Der Pfingstquack-Brauch ist quicklebendig

Bei Norbert Höh in der Höhenstraße ist auch dieses Jahr wieder die zentrale Anlaufstelle gewesen, um die Vorbereitungen für den Zug durch die Ortsstraße an Pfingstmontag zu treffen. In einem geschmückten, einachsigen Handwagen zogen sie den „unsichtbaren Quack“ durch die Straßen. Aus roten und weißen Pfingstrosen, anderen Blumen und vor allem dem jetzt in faszinierender gelber Pracht blühenden viel gelbem Ginster hatte wieder der „Quack“ sein über zwei Meter hohes Versteck bekommen, mit welchem die Kinder auf ihre Tour von Haus zu Haus zogen und den obligatorischen Spruch aufsagten: „Quack, quack, quack – die Eijer sinn geback. Geld orre Schbeck. Eher geehn mer vor de Hausdeer net weg.“ Das Herrichten des Handwagens ist, wie schon angemerkt, seit Jahrzehnten eine echte Herzenssache von Norbert Höh. „Der macht das schon seit Urzeiten“, erklären Bürger des Ortes. Unterstützung bekommt Norbert Höh inzwischen von Sohn Christian und dessen Ehefrau Madlen. Pläneschmieden für die handwerkliche Gestaltungsarbeit des Wagenschmucks sei nicht mehr notwendig. Norbert und Christian Höh: „Wir haben da schon reichlich Erfahrung, wie am Pfingstmontag alles bewerkstelligt werden kann!“. Zudem bringt sich die Schwiegertochter Madlen großartig ein.