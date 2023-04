Rieschweiler-Mühlbach Vier Flächen für Solarpark werden geprüft

Grüner Strom ist in aller Munde. Erzeugt wird dieser in unserer Region bislang überwiegend durch Windkraftanlagen. Grundvoraussetzung dafür sind topografische Vorbedingungen und das Überwinden von längeren währenden Verwaltungshürden. Ganz anders bei Solarparks, das heißt großflächigen Photovoltaikanlagen. Derzeit werden hierfür vielerorts Pläne geschmiedet. So jetzt auch in Rieschweiler-Mühlbach, wo Ortsbürgermeister Peter Roschy den Wunsch der Ratsmitglieder nach weiteren Informationen und Vorstellung eines Investitionsangebotes von Pfalzsolar umsetzte.