Bäume sprengen Beton Parkplatz an der Kirche muss saniert werden

Totholz in Bäumen auf dem Gemeindefriedhof ist es zudem, das die Ratsmitglieder bei der jüngsten Sitzung Kummerfalten bereitete. Umfangreiche Pflegemaßnahmen sind jedenfalls auf dem Gemeindefriedhof notwendig. Das Unternehmen Baum und Garten Witmaier e.K. aus Zweibrücken hat dafür ein Angebot in Höhe von 18 000 Euro abgegeben. Insgesamt sei die Ortsgemeinde bereit, in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde das Baumkataster zu erstellen. Für den Friedhofsbereich käme allerdings noch als weiter Zwangspunkt die Aufstellung eines neuen Friedhofskonzeptes hinzu.