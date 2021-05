Alle Regionen mit stabiler Inzidenz unter 100 in Rheinland-Pfalz profitieren : Ab Freitag lockere Corona-Regeln in Zweibrücken und Südwestpfalz

Auch Joggen ist nun an den meisten Orten in Rheinland-Pfalz wieder mit bis zu fünf Personen aus bis zu fünf verschiedenen Haushalten erlaubt. Foto: dpa/Alvaro Barrientos

Mainz Zu Pfingsten erlaubt Rheinland-Pfalz in den meisten Regionen im Freien wieder Kulturveranstaltungen, mehr Sport und Alkohol.

Kultur und Sportveranstaltungen im Freien mit maximal 100 Zuschauern auf festen Plätzen sind von diesem Freitag an in Rheinland-Pfalz wieder erlaubt. Voraussetzung ist ein negativer Corona-Test und die Inzidenz muss mindestens fünf Tage unter 100 und damit unter der Schwelle zur Bundes-Notbremse liegen (was unter anderem für Zweibrücken und den Landkreis Südwestpfalz gilt). Die Maskenpflicht entfalle, da zwischen den Plätzen ausreichend Abstand gehalten werden muss, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit. Geregelt ist die zweite Stufe des Perspektivplans zur vorsichtigen Öffnung in der 21. Corona-Bekämpfungsverordnung der Landesregierung. Das Land gehe umsichtig und zielstrebig mit großen Schritten einem positiven Sommer entgegen, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).