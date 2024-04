Martinshöhe In österlichem Geist

Ereignisreiche Tage lagen von Gründonnerstag an vor allem bei den vielen jungen Messdienern der Pfarreigemeinden. Sie waren vielerorts wieder mit ihren Ratschen und Kleppern durch die Dorfstraßen gezogen, als Glockenersatz, weil diese mit Beginn der Leidenszeit an Gründonnerstag verstummen . Das Brauchtum des Klepperns hat sich bis zum heutigen Tag in vielen Kirchengemeinden behaupten können und wird von Generation zu Generation fortgetragen. An Karsamtag ziehen dafür die Messdiener, inzwischen überwiegend in vielen Kirchengemeinden weiblich, durch denOrt und bitten um eine kleine Gabe. „Wir haben gedient das ganze Jahr, drum gibt uns eine Ostergab, nicht zu klein lieber groß, dann ziehen wir wieder los…“