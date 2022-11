Contwig : Ortsmitte wird generalüberholt

Contwig Unter anderem soll der Brunnen beim Maibaum verschwinden, auch beim Spielplatz hinterm Rathaus gibt es Veränderungen.

Das Contwiger Herzstück mit Dorfbrunnen, Maibaum, Marktplatz und der gegenüberliegenden Straßenseite mit zentralem Gedenkstein ans Contwiger Dorfjubiläum „750 Jahre Contwig“ im Jahre 1987 bekommt ein neues, zeitgemäßes Outfit verpasst. Das haben Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette und die Ratsmitglieder am Donnerstagabend einstimmig so entscheiden. Die vom Landschaftsarchitekten Stefan Laport vorgenommen Ideensammlung wurde nicht allein gut geheißen, es gab für die einstimmig angenommene Vorplanung Lob von allen Seiten.

Optisch ist der Dorfkern in die Jahre gekommen. Ein Umstand, der schon längere Zeit bekannt ist und dem vor Jahren erstmals Rechnung getragen wurde, als die größte Ortschaft der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land im Städtebauförderungsprogramm mit ihren Vorhaben grundsätzliche Berücksichtigung fand. Die hohe Förderung (75 Prozent gibt es vom Land) gab zur Freude Anlass, passiert ist in den Folgejahren hinsichtlich Dorfmittelpunktgestaltung jedoch nichts.

Dabei werden die Gestaltungselemente modern und zeitgemäß sein, ohne dass die Vergangenheit der jetzigen Bausubstanz gänzlich verloren geht. Planer Stefan Laport: „Gedenkstein und die anderen Steine bleiben, Altes soll nicht ausradiert werden!“ Dennoch, die Veränderungen werden schon gravierend sein. So fällt beispielsweise der bisherige Brunnen beim Maibaum der Spitzhacke zum Opfer. Dafür gibt es dort ein neues, modernes Brunnenbild. Aus einer über zwei Meter hohen Sandsteinmauer wird über drei breitere Stahlrinnen mit Rostpatina das Wasser breitflächig aus der Mauer fließen und am Boden in einem Rost verschwinden. Die drei Rinnensäulen würden gewollt an Tasten eines Klaviers erinnern, sollen Blickfang zusammen mit dem überdimensionalen Ortswappen auf der verbleibenden Seiten des Wandbrunnens für alle werden, so Planer Laport bei der Planvorstellung. Aus Kostengründen wird das Brunnenwasser über ein Umwälzverfahren im Kreislauf gehalten. Das Wappen natürlich in den Dorffarben blau-weiß.