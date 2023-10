Auch Glasfaser Thema im Rat Wie Wallhalben beim Bauhof spart

Aus den Ratsreihen kam die Anregung zu prüfen, ob man die Halle besser dämmen könne, um sie nicht nur als Lager, sondern auch zum Arbeiten darin nutzbar zu machen. Grundsätzlich kein abwegiger Gedanke, denn natürlich ergeben sich daraus ganz andere Nutzungsmöglichkeiten. Die Probleme lägen allerdings bei den verschärften Bauvorschriften, erklärten Ortsbürgermeisterin Burkhard und Verbandsgemeinde-Bauamtsleiter Gerhard Müller übereinstimmend – und genau damit wollte die Ortsgemeinde Wallhalben nichts am Hut haben. Möglichst schnell eine Möglichkeit besitzen um die zahlreichen Gerätschaften schützend unterzustellen, das sei das Ziel, so Burkhard und Müller. Würde die Halle mit einer größeren Nutzungsmöglichkeit ausgestattet, wären ein erhöhter Brandschutz, aber auch sonstige Sicherheitsvorschriften, wie etwa mögliche zusätzliche Fluchtwege, die logische Konsequenz. Genau das habe aber schon im Vorfeld mehr oder weniger die Entscheidung dahin gedeihen lassen, dass für die Ortsgemeinde Wallhalben lediglich das Errichten einer reinen Gerätehalle in Frage komme. An Aufenthalts- und Arbeitsmöglichkeiten für die Gemeindearbeiter sei gleichwohl gedacht, betonte Bürgermeisterin Burkhard: Dafür sollten zusätzlich Container beschafft werden.