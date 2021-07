Intensive Debatte im Gemeinderat Wiesbach : Verkehrsberuhigung durch Bushaltestelle

Wiesbach Der Ortsgemeinderat Wiesbach befürchtet durch die Neugestaltung einer Busbucht eine Behinderung des Autoverkehrs.

Rund 80 000 Euro investiert die Ortsgemeinde Wiesbach in ihre beiden Bushaltestellen beim Kindergarten und in der Hauptstraße, unweit der katholischen Pfarrkirche. 80 Prozent davon fördert das Land. In der Ratssitzung am Donnerstagabend legte Ortsbürgermeister Klaus Buchmann die fertigen Planung für beide Busbuchten vor.