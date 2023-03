Nach Kontroverse im Ortsgemeinderat Wallhalben verweigert Steuer-Erhöhungen

Trotzdem, was das Anheben der Realsteuerhebesätze anbelangt schickte sich Christine Burkhard an, den Zwängen der Landesregierung und der Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz zu beugen. Kämmerer Dirk Kattler von der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben kam extra in die Ratssitzung und detaillierte Sachzusammenhänge bei der Neuregelung. Kattler zeigte auf, dass die Kreisumlagen an Landkreis und Verbandsgemeinde so ermittelt werden, als würde Wallhalben ein erhöhtes Steueraufkommen bei den Realsteuern haben. Also mit den neuen Sätzen, die nicht beschlossen wurden. Im Rechenbeispiel würden der Ortsgemeinde 26 000 Euro mehr in die Kasse kommen. Weil aber Landkreis und Verbandsgemeinde 75 Prozent kassieren, würden letztendlich 6300 Euro der Gemeinde verbleiben. Die fehlen jetzt – und zusätzlich muss Wallhalben 19 700 Euro an die beiden Gebietskörperschaften abführen.