Auch Ortsmittelpunkt Thema im Rat Martinshöhe : Neubaugebiet-Erschließung startet bald

Martinshöhe In der Gewanne „Zur Rennwiese“ – wo es früher auch bäuerliche Pferderennen gab – soll es nun schnell gehen mit der Vorbereitung zunächst 20 neuer Bauplätze für Wohnhäuser.

In zwei Bauabschnitte gliedere sich der Bebauungsplan, so Rummler bei der Planskizzierung. Im ersten Bauabschnitt sollen mehr als 20 Grundstücke erschlossen werden, neun weitere baureife Grundstücke werden im zweiten Bauabschnitt folgen. Nichts geändert hat sich an der Gesamtzahl von 31 baureifen Grundstücken. In der topografischen Betrachtung gibt es einen nördlichen und südlichen Teil des Bebauungsplanes. Dieser sei insgesamt rechtskräftig.