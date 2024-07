Erste Ratssitzung nach der Wahl in Großbundenbach Neue Beigeordnete, alte Herausforderungen

An den Herausforderungen in der nahen Zukunft habe sich überhaupt nichts geändert. Als einzige Ortschaft in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land würde seit Jahrzehnten um den Ausbau der Ortsdurchfahrt gerungen, doch in allen Jahren sei nichts passiert. „Allein bei diesem Thema stellen sich eine Vielzahl von Einzelproblemen. Entscheiden wir uns für einen Kreisel zum Abzweig der Dorfstraßen in Nähe des Friedhofs, zwingt uns das Fußgängeraufkommen, die Gehwege entlang der Landstraße auf beiden Seiten auszubauen?“