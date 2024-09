Dellfelder Doppelhaushalt Teure Sanierungen von Straße und Brücke

Aufgrund der „gestiegenen Finanzkraft“ muss Dellfeld in diesem Jahr eine Kreisumlage von rund 740 000 Euro zahlen. Die Verbandsgemeindeumlage steig auf rund 477 500 Euro, betrug im Jahr davor (2023) noch 419 000 Euro rund. Schlüsselzuweisungen werden in Höhe von rund 335 000 Euro erwartet. Die Grundsteuer bringt rund 148 300 Euro in die Gemeindekasse. Die Gewerbesteuer hat sich erneut bei rund 100 000 Euro eingependelt. Der Anteil an der Einkommensteuer ist auch in Dellfeld die Haupteinnahme schlechthin. In diesem Jahr werden rund 800 000 Euro erwartet. 2023 sind es noch 727 000 Euro bei der Haushaltsschätzung gewesen. Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde für Investitionen sind im Etat mit 300 000 Euro ausgewiesen.