Unter anderem Neubaugebiet, Kita und Radweg Thema : Bechofer Rat mit herausfordernder Tagesordnung

Bechhofen Ein sehr umfangreiches Arbeitsprogramm schnürte Ortsbürgermeister Paul Sefrin für den diesen Montag ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus tagenden Ortsgemeinderat Bechhofen. Zum Auftakt berichtet Sefrin über den Sachstand zu den Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet „Am Neupeter Hof“.

In den kommenden Tagen soll es mit den eigentlichen Arbeiten losgehen.

Einmal mehr gibt es Ungemach bei der Kindertagesstätte. Probleme bereitet der Heizkessel in dem Gebäude, das früher einmal Rathaus war. Laut Sefrin hat der Heizkessel einen Riss, der trotz vieler Bemühungen nicht abzudichten ist. Und: „Das Haus hat aus energetischer Sicht viele Schwachpunkte. Deshalb ist es enorm wichtig, jetzt einen kostengünstigen Mittelweg zu finden, um aus der momentanen Situation herauszukommen!“ Ein neuer Heizkessel verursache wohl Kosten von 15- bis 20 000 Euro. Unter welchen Gesichtspunkten vielleicht eine neue Heiztechnik für das Haus verwendet werden soll müsse geprüft werden. Gas stehe in Bechhofen nicht zur Verfügung. Öl sei in der Vergangenheit der Energieträger bei der Heizung gewesen. Für Sonnenschutz, Ausbau eines Wandteils aus Glasbausteinen und möglicherweise einer Fassadenerneuerung entlang der Schulstraße müssten Mittel aufgewendet werden. Der nicht zu behebende Schaden bei der Heizung treffe die Ortsgemeinde deshalb doppelt schwer.